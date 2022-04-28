«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за Дэвида

«Ньюкасл» ближайшим летом готов составить конкуренцию лондонскому «Арсеналу» в борьбе за нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида. Согласно The Sun, французский клуб оценивает своего нападающего в сумму 45 миллионов евро.

Оба клуба находятся в активном поиске нападающего. Вопреки трансферу Криса Вуда за 30 миллионов евро, «Ньюкасл» не против усилить свою атаку ещё одним форвардом. Что касается «Арсенала», то команда Микеля Артеты после потери Пьера-Эмерика Обамеянга хочет пополнить свои ряды новым нападающим.

Напомним, что зимой «Арсенал» был готов купить нападающего Душана Влаховича, но серб решил перейти в туринский «Ювентус».