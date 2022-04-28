Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за Дэвида

28 Апреля 2022 • 15:01 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.70 4.70 1.40
30.04 14:30

«Ньюкасл» ближайшим летом готов составить конкуренцию лондонскому «Арсеналу» в борьбе за нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида. Согласно The Sun, французский клуб оценивает своего нападающего в сумму 45 миллионов евро.

Оба клуба находятся в активном поиске нападающего. Вопреки трансферу Криса Вуда за 30 миллионов евро, «Ньюкасл» не против усилить свою атаку ещё одним форвардом. Что касается «Арсенала», то команда Микеля Артеты после потери Пьера-Эмерика Обамеянга хочет пополнить свои ряды новым нападающим.

Напомним, что зимой «Арсенал» был готов купить нападающего Душана Влаховича, но серб решил перейти в туринский «Ювентус».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лилль Арсенал Лондон Джонатан Дэвид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
16:07 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Фейеноорда» Арне Слот: «Гвардиолу будут обсуждать даже через 50 лет»
15:44 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Голевой пас Салаха в игре с «Вильярреалом» - выдающийся»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Вест Хэму» повезло, что у него такие владельцы»
15:19 · Англия. Премьер-лига
УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за брошенные бутылки в Симеоне
15:13 · Англия. Премьер-лига
Диаш о матче с «Реалом»: «Мы могли побеждать с большим преимуществом»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется с «Арсеналом» за Дэвида
14:53 · Англия. Премьер-лига
Эвра отказался комментировать назначение тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед» 1
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» рассчитывает купить Беллингхема через год
14:24 · Англия. Премьер-лига
Адриен Силва: «Думаю, Роналду сможет играть на высшем уровне еще около пяти лет» 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
Абрахам: «Я хотел уйти, чтобы доказать «Челси», что они ошибались насчет меня»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется защитником «Браги»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Кимпембе попал в сферу интересов «Челси»
13:41 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Я уверен, что тен Хаг получит контроль над трансферами»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Мы обсуждаем трансферы, но наши руки связаны»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Казанский: Роналду создан для больших матчей
Все новости
Рекомендуем