Гвардиола призвал «Ньюкасл» забить как можно больше голов «Ливерпулю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил журналистам, что не верит, что судьба титула в АПЛ решится по разнице забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, он призвал «Ньюкасл» забить как можно больше голов «Ливерпулю» в предстоящем туре чемпионата Англии.

«Разница в одном балле. Если мы сыграем вничью и «Ливерпуль» выиграет – он впереди. Я призываю «Ньюкасл» забить как можно больше голов!» - сказал Гвардиола.

Напомним, в 2012 году «Манчестер Сити» стал победителем АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед» именно по этому дополнительному показателю.

На данный момент «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко за пять туров до финиша.