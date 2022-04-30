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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола призвал «Ньюкасл» забить как можно больше голов «Ливерпулю»

30 Апреля 2022 • 01:32 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.80 4.80 1.40
Через 12 ч. 1 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил журналистам, что не верит, что судьба титула в АПЛ решится по разнице забитых и пропущенных мячей. Тем не менее, он призвал «Ньюкасл» забить как можно больше голов «Ливерпулю» в предстоящем туре чемпионата Англии.

«Разница в одном балле. Если мы сыграем вничью и «Ливерпуль» выиграет – он впереди. Я призываю «Ньюкасл» забить как можно больше голов!» - сказал Гвардиола.

Напомним, в 2012 году «Манчестер Сити» стал победителем АПЛ, опередив «Манчестер Юнайтед» именно по этому дополнительному показателю.

На данный момент «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко за пять туров до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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30.04  14:30 Ньюкасл ... Ливерпуль 6.80 4.90 1.45
30.04  17:00 Вулверхэмптон ... Брайтон 2.65 3.00 3.00
30.04  17:00 Астон Вилла ... Норвич 1.53 4.40 6.20
30.04  17:00 Уотфорд ... Бёрнли 2.42 3.30 3.10
30.04  17:00 Саутгемптон ... Кристал Пэлас 2.18 3.65 3.25
30.04  19:30 Лидс ... Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
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