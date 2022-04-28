Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба клуба.

«Это место есть за что любить. Я знал это до того, как приехал сюда, я узнал его еще лучше после того, как приехал. Теперь же я убедился в том, что Ливерпуль – классный город.

В нашем клубе все еще есть свежесть, и это заряжает меня энергией. Все то время, что я здесь, наши владельцы были невероятно преданы и энергичны этому клубу, и ясно, что прямо сейчас это относится к нашему будущему», - приводит слова Клоппа официальный сайт «красных».

54-летний специалист возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Он привел команду к долгожданному чемпионству в сезоне-2019/20. А главным достижением тренера является победа в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

После 33 туров «красные» набрали 79 очков и на одно очко отстают от лидирующего «Манчестер Сити». В следующем туре команда сыграет против «Ньюкасла».