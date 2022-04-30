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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рубен Диаш: «Соперничество «Сити» и «Ливерпуля – то, что нужно футболу»

30 Апреля 2022 • 01:39 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.80 4.80 1.40
Через 12 ч. 0 мин.

Защитник «Манчестер Сити» поделился с журналистами мнением по поводу борьбы его команды и «Ливерпуля» в Англии и на европейской арене.

«Такое соперничество — это то, что нужно футболу и чего хочет каждый футбольный фанат», — заявил Диаш.

Оба клуба продолжают сражаться за звание чемпиона Англии, так же как и за победу в Лиге чемпионов.

«Мы определенно говорим о двух фантастических командах, которые готовы побеждать», - добавил Диаш.

Перед очередным туром АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко в борьбе за первое место в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Рубен Диаш
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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30.04  14:30 Ньюкасл ... Ливерпуль 6.80 4.90 1.45
30.04  17:00 Вулверхэмптон ... Брайтон 2.65 3.00 3.00
30.04  17:00 Астон Вилла ... Норвич 1.53 4.40 6.20
30.04  17:00 Уотфорд ... Бёрнли 2.42 3.30 3.10
30.04  17:00 Саутгемптон ... Кристал Пэлас 2.18 3.65 3.25
30.04  19:30 Лидс ... Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
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