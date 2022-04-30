Рубен Диаш: «Соперничество «Сити» и «Ливерпуля – то, что нужно футболу»

Защитник «Манчестер Сити» поделился с журналистами мнением по поводу борьбы его команды и «Ливерпуля» в Англии и на европейской арене.

«Такое соперничество — это то, что нужно футболу и чего хочет каждый футбольный фанат», — заявил Диаш.

Оба клуба продолжают сражаться за звание чемпиона Англии, так же как и за победу в Лиге чемпионов.

«Мы определенно говорим о двух фантастических командах, которые готовы побеждать», - добавил Диаш.

Перед очередным туром АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко в борьбе за первое место в чемпионате Англии.