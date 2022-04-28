Клопп выиграл в «Ливерпуле» 229 матчей из 373, что является лучшим показателем в истории клуба

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп добивается невероятных результатов в Англии.

61,4% – таков показатель побед «Ливерпуля» в матчах под руководством Юргена Клоппа, возглавляющего команду с октября 2015 года (229 побед в 373 играх). Данный результат является лучшим в истории среди всех тренеров, когда-либо работавших в клубе на протяжении 50 и более матчей, информирует Opta.

Напомним, что сегодня «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с немецким специалистом до 2026 года.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» Клоппа провёл 55 матчей во всех турнирах, одержав 43 победы, 9 раз сыграв вничью и проиграв только в 3 встречах.