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Клопп выиграл в «Ливерпуле» 229 матчей из 373, что является лучшим показателем в истории клуба

28 Апреля 2022 • 22:17 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.70 4.70 1.40
30.04 14:30

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп добивается невероятных результатов в Англии.

61,4% – таков показатель побед «Ливерпуля» в матчах под руководством Юргена Клоппа, возглавляющего команду с октября 2015 года (229 побед в 373 играх). Данный результат является лучшим в истории среди всех тренеров, когда-либо работавших в клубе на протяжении 50 и более матчей, информирует Opta.

Напомним, что сегодня «Ливерпуль» официально объявил о продлении контракта с немецким специалистом до 2026 года.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» Клоппа провёл 55 матчей во всех турнирах, одержав 43 победы, 9 раз сыграв вничью и проиграв только в 3 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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