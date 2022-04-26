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«Ливерпуль» вышел на контакт с окружением Чуамени

26 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.50 4.60 1.42
30.04 14:30

Ближайшим летом «Ливерпуль» может пополнить свои ряды полузащитником «Монако» и сборной Франции Орельеном Чуамени. Как сообщает Foot Mercato, английский клуб уже вышел на контакт с окружением футболиста, чтобы обсудить возможный трансфер.

Напомним, что ранее главными претендентами на Чуамени считались мадридский «Реал» и лондонский «Челси». В последнее время «синие» не участвовали в гонке за футболиста из-за наложенных санкций, но могут возобновить свой интерес после передачи клуба новому владельцу.

В последнее время Чуамени активно вызывается в сборную Франции. Игрок может стать основным в команде Дидье Дешама на грядущий чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ливерпуль Орельен Чуамени
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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