«Ливерпуль» вышел на контакт с окружением Чуамени

Ближайшим летом «Ливерпуль» может пополнить свои ряды полузащитником «Монако» и сборной Франции Орельеном Чуамени. Как сообщает Foot Mercato, английский клуб уже вышел на контакт с окружением футболиста, чтобы обсудить возможный трансфер.

Напомним, что ранее главными претендентами на Чуамени считались мадридский «Реал» и лондонский «Челси». В последнее время «синие» не участвовали в гонке за футболиста из-за наложенных санкций, но могут возобновить свой интерес после передачи клуба новому владельцу.

В последнее время Чуамени активно вызывается в сборную Франции. Игрок может стать основным в команде Дидье Дешама на грядущий чемпионат мира.