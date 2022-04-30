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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» сделал свой ход в чемпионской гонке, обыграв «Ньюкасл»

30 Апреля 2022 • 16:25 Комментировать
Ньюкасл
0:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» провёл непростой матч в Ньюкасле. Подопечные Клоппа забили лишь раз, но этого хватило для победы. Мерсисайдцы вышли на первое место как минимум до матча «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Ньюкасл 0:1Ливерпуль
  19'Кейта Наби (0:1)
Дубравка МартинКрафт Эмиль  85' (Мёрфи Джейкоб (  85') Шёр Фабиан  61' (Ласcеллс Джамал (  61') Бёрн ДэнТаргетт МэттШелви ДжонджоАльмирон МигельГимараэс БруноУиллок Джо  67' (Вуд Крис (  67') Жоэлинтон   43'Сен-Максимен Аллан
Запасные: Ритчи МэттГейл ДуайтДамметт ПолЛонгстафф ШонДарлоу КарлМанкильо Хави
Алиссон БекерГомес Джо   51'Матип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюКейта НабиХендерсон Джордан  69' (Фабиньо Энрике (  69') Милнер Джеймс  78' (Алькантара Тьяго (  78') Диас ЛуисЖота Диогу   43'Мане Садио   68'  69' (Салах Мохамед (  69')
Запасные: Келлехер КаомхинДжонс КёртисЦимикас КостасКонате ИбраимаЭллиотт ХарвиАлександер-Арнольд Трент
30 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

Первый матч 34-го тура английской премьер-лиги прошёл в Ньюкасле, куда пожаловал «Ливерпуль». «Сороки» пока лишь мечтают создать топ-клуб, и в этом сезоне ещё ни на что серьёзное не претендуют. «Ньюкасл» сумел впечатляющей серией отдалиться от зоны вылета и перед игрой располагался в середине таблицы. «Ливерпуль» же бьётся за чемпионство, всего на балл отставая от «Манчестер Сити» накануне этого тура.

«Ливерпуль» начал матч активнее, держа подолгу мяч в начале встречи. «Сороки» старались отбиваться, но к середине тайма давление гостей привело к результату. Милнер отобрал мяч на чужой половине поля, сделал передачу на Кейта, который в чужой штрафной сыграл в стеночку с Жотой и пробил мимо голкипера и защитников, которые расположились на линии ворот.

После пропущенного мяча хозяева пытались прибавить и провели пару атак. Правда, и «Ливерпуль» не собирался отсиживаться, желая забить второй мяч. Правда, голевых моментов команды не создавали. Время шло, команды обменивались попытками атак, но не без каких-то опасностей. Лишь под занавес первой половины мерсисайдцы создали ещё один момент. После навеса Гомеса головой под перекладину бил Жота, но Дубравка в красивом прыжке выручил свою команду. До перерыва Жота и Жоэлинтон успели устроить небольшую потасовку, и на этом команды ушли отдыхать.

После перерыва характер матча не менялся. «Ливерпуль» старался действовать активнее, а «Ньюкасл» пытался отвечать. По истечении часа игры Милнер мягко забросил в штрафную на Жоту, но Дубравка успел на выходе опередить португальца. Затем голкипер и справился с добиванием от Робертсона. За пятнадцать минут до конца поединка после заброса Фабиньо Жота ворвался в штрафную и пробил с острого угла, но Дубравка вновь выручил свою команду.

Вскоре после этого «Ньюкасл» создал свой первый опасный момент. После передачи Сен-Максимена в штрафную ворвался Вуд, но в ближнем бою не смог переиграть Алиссона. «Ливерпуль» пытался забить сам, чтобы решить исход поединка. После паса Жоты в штрафную ворвался уже Диас, обыграл двоих защитников и пробил с острого угла, но в створ не попал.

В концовке матча гости пытались несколько раз убежать в контратаку, но Диас нарушил правила против соперника, а удар Салаха получился точно в Дубравку. В итоге счёт больше не изменился. Подопечные Клоппа и вышли на первое место, по крайней мере, до матча «Манчестер Сити».

В следующем туре «Ньюкасл» встретится со вторым претендентом на чемпионство, когда отправится на выезд к «Манчестер Сити». «Ливерпуль» через неделю примет «Тоттенхэм», правда, до этого ещё предстоит провести ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Роман Андреев

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окончен Ньюкасл 0:1 Ливерпуль 6.80 4.90 1.45
Идет 45 минута Вулверхэмптон 0:1 Брайтон 2.65 3.00 3.00
Идет 45 минута Астон Вилла 1:0 Норвич 1.53 4.40 6.20
Идет 45 минута Уотфорд 1:0 Бёрнли 2.42 3.30 3.10
Идет 45 минута Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас 2.18 3.65 3.25
30.04  19:30 Лидс ... Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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