Салах начнёт матч против «Ньюкасла» на скамейке

Лучший бомбардир «Ливерпуля» в этом сезоне Мохамед Салах начнёт сегодняшний матч против «Ньюкасла» на скамейке для запасных. Юрген Клопп сделал 5 изменений по сравнению с первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

На матч против «сорок» в основе выйдут Алиссон, Робертсон, Матип, ван Дейк, Гомес, Хендерсон, Милнер, Кейта, Жота, Диас, Мане. Напомним, что «Ливерпуль» проводит второй матч за четыре сутки после игры с «Вильярреалом».

Победа над «Ньюкаслом» может временно вывести «Ливерпуль» на первое место в турнирной таблице АПЛ. Напомним, что у команды Эдди Хау сейчас серия в 6 домашних побед подряд.