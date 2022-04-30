Клопп о Милнере: «Он – образец для подражания»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лестно отозвался об игре полузащитника Джеймса Милнера.

«Он образец для подражания. Я могу сказать всему миру, что ничего из того, чего мы достигли за последние несколько лет, не произошло бы без Джеймса Милнера», - сказал Клопп после победы над «Ньюкаслом» со счетом 1:0 в матче очередного тура в АПЛ.

Победа позволила «Ливерпулю» продолжить борьбу за первое место с «Манчестер Сити». «Горожане» в этом туре обыграли «Лидс» со счетом 4:0. Разница между клубами составляет одно очко за четыре тура до конца чемпионата.