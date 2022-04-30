Клопп о ротации: «Мы вынуждены это сделать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём решении сделать 5 изменений в стартовом составе на матч с «Ньюкаслом» после полуфинальной игры Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Мы вынуждены это сделать, так как находимся не в лучшей ситуации. Календарь слишком интенсивный. Я бы сделал больше изменений, но это может серьёзно ударить по сыгранности», – сказал Клопп перед игрой с «Ньюкаслом».

Напомним, что сейчас у «Ньюкасла» 6 матчевая победная серия в чемпионате Англии, что является рекордным показателем в истории клуба. «Ливерпуль» в случае победы может выйти на первое место в турнирной таблице.