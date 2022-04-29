Клопп о «Ньюкасле»: «Они сейчас в отличной форме»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от ближайшего матча чемпионата Англии против «Ньюкасла», который состоится в субботу в 14:30 по московскому времени. Напомним, у команды Эдди Хау сейчас 6 побед подряд в АПЛ, что является лучшим результатом в истории клуба.

«Они сейчас в отличной форме. Они действительно хорошо играют. Эдди Хау сыграл большую роль в этих результатах. Они также подписали нашего аналитика Марка Лэйленда, что является большим успехом. Марк, если ты это смотришь, то мы сейчас играем совершенно иначе», – сказал Клопп на своей пресс-конференции.

Вчера Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Мерсисайдский клуб сейчас отстаёт от «Манчестер Сити» на одно очко в чемпионской гонке АПЛ.