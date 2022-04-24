«Барселона» готова сделать Салаха главной трансферной целью

Согласно данным источника, «Барселона» не останавливается в попытках приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Салах всё ещё не продлил с «Ливерпулем» контракт, истекающий следующим летом, и «Барселона» готова воспользоваться этой ситуацией в своих интересах. По информации The Mirror, каталонский клуб получит достаточное финансирование, чтобы приобрести звёздного 29-летнего египтянина, который может стать главной трансферной целью клуба.

Как сообщалось раньше, Мохамед Салах продвинулся в переговорах с «Ливерпулем», а вариант с переходом в Ла Лигу не является для него привлекательным, однако в английской прессе считают, что вероятность трансфера форварда в «Барселону» остаётся существенной.