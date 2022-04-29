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Каррагер призвал «Ливерпуль» купить полузащитника летом

29 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.80 4.70 1.40
Через 21 ч. 36 мин.

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер посоветовал своему бывшему клубу в грядущее летнее трансферное окно усилить позицию полузащитника.

«Я думаю, что летом «Ливерпулю» нужно усилить всего одну позицию. На месте руководства я бы купил полузащитника», – цитирует бывшего защитника местное издание Liverpool Echo.

Напомним, что в последнее время «Ливерпуль» был активно связан с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингхемом. Альтернативой английскому хавбеку является Орельен Чуамени из «Монако», которым также интересуются лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер
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