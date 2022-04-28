Подольски призывает «Арсенал» купить Холанна

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Лукас Подольски мечтает о том, чтобы Эрлинг Холанн стал «канониром».

«Холанн интересен всем. В его контракте есть пункт выкупа, но немногие клубы смогут его потянуть. Такая возможность есть у английских клубов, и я был бы рад, если бы «Арсенал» сделал ему предложение.

«Арсеналу» нужна «девятка» [чистый нападающий]. В команде нет нормального девятого номера, поэтому было бы интересно посмотреть, как всё изменил бы приход Холанна», – приводит слова экс-форварда сборной Германии издание FootballTransfers.

Главным претендентом на покупку Эрлинга Холлана у дортмундской «Боруссии» считается другой английский клуб – «Манчестер Сити».