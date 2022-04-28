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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Подольски призывает «Арсенал» купить Холанна

28 Апреля 2022 • 01:08 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
1.35 5.30 8.00
30.04 16:30

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Лукас Подольски мечтает о том, чтобы Эрлинг Холанн стал «канониром».

«Холанн интересен всем. В его контракте есть пункт выкупа, но немногие клубы смогут его потянуть. Такая возможность есть у английских клубов, и я был бы рад, если бы «Арсенал» сделал ему предложение.

«Арсеналу» нужна «девятка» [чистый нападающий]. В команде нет нормального девятого номера, поэтому было бы интересно посмотреть, как всё изменил бы приход Холанна», – приводит слова экс-форварда сборной Германии издание FootballTransfers.

Главным претендентом на покупку Эрлинга Холлана у дортмундской «Боруссии» считается другой английский клуб – «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Лукас Подольски Эрлинг Холанн
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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