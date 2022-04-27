Защитник сборной Германии перейдёт из «Фрайбурга» в дортмундскую «Боруссию»

Центральный защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек с нового сезона пополнит ряды дортмундской «Боруссии».

Несколько недель назад стало известно о том, что переговоры между 22-летним футболистом и дортмундцами находятся на продвинутой стадии. Теперь, как сообщает известный журналист-инсайдер Николо Скира, стороны достигли соглашения. Шлоттербек согласовал с «Боруссией» пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Нико Шлоттербек провёл за «Фрайбург» 29 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, отметившись 4 голами. Дебют игрока в сборной Германии состоялся в марте текущего года. Его трансферная стоимость, по расценкам Transfermarkt, составляет 28 млн евро.