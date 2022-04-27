Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник сборной Германии перейдёт из «Фрайбурга» в дортмундскую «Боруссию»

27 Апреля 2022 • 23:51 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
1.35 5.30 8.00
30.04 16:30

Центральный защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек с нового сезона пополнит ряды дортмундской «Боруссии».

Несколько недель назад стало известно о том, что переговоры между 22-летним футболистом и дортмундцами находятся на продвинутой стадии. Теперь, как сообщает известный журналист-инсайдер Николо Скира, стороны достигли соглашения. Шлоттербек согласовал с «Боруссией» пятилетний контракт, по которому будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

Нико Шлоттербек провёл за «Фрайбург» 29 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, отметившись 4 голами. Дебют игрока в сборной Германии состоялся в марте текущего года. Его трансферная стоимость, по расценкам Transfermarkt, составляет 28 млн евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Дортмунд Нико Шлоттербек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д БОХУМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
01:08 · Англия. Премьер-лига
Подольски призывает «Арсенал» купить Холанна
27 Апреля
23:51 · Германия. Бундеслига
Защитник сборной Германии перейдёт из «Фрайбурга» в дортмундскую «Боруссию»
23:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с Тедеско
21:43 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не отпустит Люку Эрнандеса в «Барселону»
19:11 · Германия. Бундеслига
«Барселона» мечтает о трансфере Люки Эрнандеса
18:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отдаст Куасси в аренду в следующем сезоне
16:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски встретится с представителями «Баварии» на этой неделе
16:26 · Германия. Бундеслига
Гнабри ждет результатов переговоров с «Баварией»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Холанн – это то, что ищет «Манчестер Юнайтед»
13:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет побыстрее подписать контракт с Мазрауи
13:43 · Германия. Бундеслига
Йович хочет вернуться в Бундеслигу
11:36 · Германия. Бундеслига
Левандовски недоволен словами Салихамиджича о том, что «Бавария» не продаст игрока
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется защитником «Арминии» Пипером
08:57 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо: С приходом Тедеско «Лейпциг» стал играть лучше
01:55 · Германия. Бундеслига
Три немецких клуба претендуют на Дракслера
Все новости
Рекомендуем