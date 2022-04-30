Рафинья: «Большинство моих друзей детства умерли из-за нищеты, а меня спас футбол»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас рассказал о своём тяжёлом детстве. По словам бразильца, большинство его друзей погибли из-за нищеты, но ему удалось избежать подобной участи из-за футбола.

«Большинство моих друзей детства умерли из-за нищеты. Футбол спас меня. Это не просто позволило мне изменить свою жизнь, это позволило мне стать примером для детей и взрослых, у которых тоже может быть тяжелая жизнь, происходящая из подобных мест», – цитирует Рафинью The Sun.

Напомним, что Рафинью активно связывают с переходом в «Барселону» ближайшим летом. Трансфер футболиста оценивается приблизительно в 70 миллионов евро.