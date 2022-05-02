Защитник «Лидса» выбыл на неопределенный срок из-за перелома бедренной кости

Защитник «Лидса» Стюарт Даллас выбыл на неопределенный срок из-за перелома бедренной кости. Игрок получил повреждение в единоборстве с Джеком Грилишем во время мачта минувшего тура АПЛ против «Манчестер Сити». Футболиста унесли на носилках.

Позже в клубе подтвердили, что Даллас провел ночь в больнице с переломом бедренной кости. Сейчас футболисту предстоит операция и дополнительные анализы. По словам медперсонала клуба, Даллас получил «значительные повреждения» коленной чашечки.

В этом сезоне Даллас провел в АПЛ 34 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.