Тренер «Фейеноорда» Арне Слот: «Гвардиолу будут обсуждать даже через 50 лет»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал о влиянии наставника «Манчестер Сити» на развитие футбола. Об этом нидерландец рассказал у себя на пресс-конференции.

«Гвардиола будут обсуждать даже через 50 лет. То, что он сделал, это просто невероятно. Для футбола это имело огромное значение. Вы можете посмотреть на команды, которые защищаются всеми силами, но Гвардиола так никогда не делает. Надеюсь, что Пеп вдохновил многих тренеров», – заявил Слот.

Напомним, что Хосеп Гвардиола ранее заявил о возможном уходе из «Манчестер Сити» по истечению срока контракта в 2023 году.