Новый клубный рекорд «Манчестер Сити» - не пропускают уже в пяти матчах кряду

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» съездил в гости в Лидс и разгромил местный клуб со счетом 4:0. Для «Манчестер Сити» это был уже 16-й беспроигрышный матч на выезде, что стало новым рекордом клуба. Более того, в этой же игре «Манчестер Сити» провел пятый выездной сухой матч кряду - и это также стало новым клубным рекордом.

Ранее «горожанам» не удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности столь продолжительное количество матчей. Подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы по-прежнему занимают лидирующую строчку в турнирной таблице английского чемпионата, опережая «Ливерпуль» на одно очко.