​Где смотреть матч «Лидс» - «Манчестер Сити» онлайн

Субботнюю программу 35-го тура Английской премьер-лиги будут закрывать «Лидс» и «Манчестер Сити».

Поединок на поле стадиона «Элланд Роуд» стартует в 19:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на один зачётный балл и держит в своих руках судьбу чемпионского титула. В субботу команда Хосепа Гвардиолы рассчитывает сделать ещё один шаг к решению задачи. «Горожане» планируют набрать три очка в гостях у «Лидса». «Павлины» ведут сражение за сохранение места в Премьер-лиге на следующий сезон.