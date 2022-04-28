Тренер «Лидса» Марш: «Игра против «Манчестер Сити» будет серьёзным тестом»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча очередного тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Американец отметил, что этот поединок станет серьёзным тестом для его команды.

«Игра против «Манчестер Сити» будет серьёзным тестом. Я буду предельно честен, если скажу, что считаю их сильнейшей командой в мире. Талант, которым они обладают говорит сам за себя. По ходу матча они используют разные тактические модели и благодаря своему движению создают сопернику уйму проблем», – сказал Марч на своей пресс-конференции.

Матч между «Лидсом» и «Манчестер Сити» стартует в субботу 30 апреля в 19:30 по московскому времени. На данный момент подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице АПЛ с отрывом в одно очко.