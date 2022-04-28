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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Лидса» Марш: «Игра против «Манчестер Сити» будет серьёзным тестом»

28 Апреля 2022 • 19:33 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
30.04 19:30

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча очередного тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Американец отметил, что этот поединок станет серьёзным тестом для его команды.

«Игра против «Манчестер Сити» будет серьёзным тестом. Я буду предельно честен, если скажу, что считаю их сильнейшей командой в мире. Талант, которым они обладают говорит сам за себя. По ходу матча они используют разные тактические модели и благодаря своему движению создают сопернику уйму проблем», – сказал Марч на своей пресс-конференции.

Матч между «Лидсом» и «Манчестер Сити» стартует в субботу 30 апреля в 19:30 по московскому времени. На данный момент подопечные Гвардиолы лидируют в турнирной таблице АПЛ с отрывом в одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити Джесси Марш
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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