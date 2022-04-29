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«Манчестер Сити» хочет увеличить зарплату Фодену

29 Апреля 2022 • 13:52 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
30.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден в ближайшее время может продлить контракт с «горожанами». Согласно журналисту Фабрицио Романо, сейчас команда Хосепа Гвардиолы активно работает над новым соглашением, которое будет рассчитано до 2027 года.

Фоден уже второй сезон подряд является стабильным игроком основного состава «Манчестер Сити», но при этом англичанин занимает далеко не первые месте в зарплатной ведомости клуба. Руководство «горожан» намерено исправить это для того, чтобы в будущем у Фодена не возникло желание покинуть команду.

В этом сезоне Фоден записал на свой актив 8 голов и 3 голевые передачи в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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