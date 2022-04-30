«Манчестер Сити» установил новый клубный рекорд по выездной беспроигрышной серии

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» съездил в гости в Лидс и разгромил местный клуб со счетом 4:0. Это был уже шестнадцатый матч на выезде кряду в рамках высшей лиги английского футбола, в котором «Манчестер Сити» не проигрывает.

В последний раз «Манчестер Сити» проиграл на выезде в матче чемпионата в самом первом туре текущего чемпионата - 15 августа прошлого года в игре с «Тоттенхэмом». Еще два поражения случились дома. Это - новый клубный рекорд для «Манчестер Сити», предыдущее достижение равнялось 15 матчам и было установлено в период с декабря 1998 года по сентябрь 1999.