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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг: «История мадридского «Реала» в Лиге чемпионов не должна вселять страх в сердца горожан»

25 Апреля 2022 • 17:59 Комментировать (1)
Лидс
...
Манчестер Сити
30.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о целях команды.

«Мы являемся клубом, который каждый сезон стремится бороться за все крупные трофеи. Лига чемпионов - это то, чего у нас нет в руках, и это то, на чем мы сосредоточены», - приводит слова Стерлинга официальный сайт «Манчестер Сити».

27-летний футболист в этом сезоне принял участие 41 матче, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

«Манчестер Сити» лидирует в Английской премьер-лиге после 33 матчей, заработав 80 очков, опережая «Ливерпуль» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Апл Рахим Стерлинг
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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