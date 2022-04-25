Стерлинг: «История мадридского «Реала» в Лиге чемпионов не должна вселять страх в сердца горожан»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал о целях команды.

«Мы являемся клубом, который каждый сезон стремится бороться за все крупные трофеи. Лига чемпионов - это то, чего у нас нет в руках, и это то, на чем мы сосредоточены», - приводит слова Стерлинга официальный сайт «Манчестер Сити».

27-летний футболист в этом сезоне принял участие 41 матче, забил 14 голов и отдал семь голевых передач.

«Манчестер Сити» лидирует в Английской премьер-лиге после 33 матчей, заработав 80 очков, опережая «Ливерпуль» на один балл.