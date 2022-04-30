«Лидс» установил антирекорд АПЛ, проиграв со счетом 0:4

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» съездил в гости в Лидс и разгромил местный клуб со счетом 4:0. Для «Лидса» это поражение означало, что в этом сезоне команда пропустила целых двадцать голов в четырех матчах, проведенных против «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (1:5, 0:7, 2:4 и 0:4).

Это является антирекордом английской Премьер-лиги - доселе еще ни один клуб не пропускал столько в течение матчей с двумя клубами из Манчестера в чемпионате. Предыдущий антирекорд принадлежал «Саутгемптону» - 18 пропущенных голов от клубов из Манчестера в прошлом сезоне.