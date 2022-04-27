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Агуэро признался, что Гвардиола был недоволен аргентинцем на тренировках

27 Апреля 2022 • 19:18 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
30.04 19:30

Бывший форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро признался о разногласиях с главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой.

Аргентинец рассказал, что наставник команды был недоволен футболистом, когда Агуэро только перешел в клуб.

«Был момент, прямо в первый год, когда Пеп приехал в «Манчестер Сити», когда он сказал мне: «Ты не можешь так тренироваться». Я ответил: «Но я тренируюсь так, я тренируюсь по-своему. Если вы скажете мне бежать к угловому флажку и обратно, я пойду и побегу, но я побегу по-своему», — цитирует Агуэро A Bola.

Аргентинец добавил, что из-за этого у него с тренером было много проблем. Агуэро связывает именно это с нехваткой игрового времени. Однако, форвард заявил, что Пеп в итоге адаптировался под футболиста и они нашли общий язык.

Напомним, 33-летний Агуэро защищал цвета «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. Летом того же года аргентинец перешел в «Барселону», но в декабре он объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.


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