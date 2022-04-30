Де Брёйне начнёт матч с «Лидсом» на скамейке запасных

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне начнёт выездной матч чемпионата Англии с «Лидсом» на скамейке для запасных. В основу «горожан» вернулся Илкай Гюндоган.

Полный состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Эдерсон, Жоау Канселу, Эмерик Ляпорт, Рубен Диаш, Натан Аке, Родри, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган, Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Фил Фоден.

Центральный защитник Эмерик Ляпорт сегодня сыграет свой 150 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В случае победы команда Гвардиола вернётся на первое место в чемпионате Англии.