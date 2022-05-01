Фернандиньо стал самым возрастным игроком, забивавшим в составе «Манчестер Сити» в АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» съездил в гости в Лидс и разгромил местный клуб со счетом 4:0. Последний мяч в этой встрече забил бразилец Фернандиньо, который проводил свой 260-й матч в составе команды в АПЛ.

Он забил уже в добавленное арбитром время, и в возрасте 36 лет 361 дня стал самым возрастным игроком, забивавшим в составе «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге. Ранее рекорд удерживал Фрэнк Лэмпард, забивший в 2015 году в возрасте 36 лет 338 дней.

Подопечные каталонского наставника Хосепа Гвардиолы по-прежнему занимают лидирующую строчку в турнирной таблице английского чемпионата, опережая «Ливерпуль» на одно очко.