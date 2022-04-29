Боуэн о самом сложном сопернике: «Играть против Канселу – настоящий кошмар»

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн рассказал о своём самом сложном сопернике. Англичанин заявил, что таковым для него является защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

«Канселу. Играть против него – настоящий кошмар. Он очень быстр и очень хорошо защищается. Перед встречей с ним я думал, что он хорош только в атаке, он пройти его 1 в 1 очень сложно», – цитирует Боуэна CNN Sport.

Напомним, что Канселу перешёл в «Манчестер Сити» летом 2019 года из туринского «Ювентуса». Португалец пропустил первый матч полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» из-за дисквалификации, но к ответной встрече должен быть в строю.