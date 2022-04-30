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Подготовка к «Реалу» – полёт нормальный: «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» и вернулся на вершину таблицы АПЛ

30 Апреля 2022 • 21:29 Комментировать (1)
Лидс
0:4
Манчестер Сити
окончен

В последний день апреля команда Хосепа Гвардиолы наведалась в Лидс.

Протокол игры  
Лидс 0:3Манчестер Сити
  13'Родри Эрнандес (0:1)
  54'Аке Натан (0:2)
  78'Жезус Габриэль (0:3)
Мелье ИлланДаллас Стюарт  45' (Джеймс Дэниэл (  45') Эйлинг ЛюкКох РобинСтрёйк ПаскальФирпо Жуниор   7'  62' (Гелхардт Джо (  62') Рафинья ДиасКлих МатеушФиллипс КэлвинХаррисон ДжекМорено Родриго  83' (Гринвуд Сэм (  83')
Запасные: Клаессон КристофферЛьоренте ДиегоБейт ЛьюисШеклтон ДжеймиКрессвел Чарли
Эдерсон МораесКанселу Жоау   68'Диаш РубенЛапорт ЭмерикАке Натан  60' (Зинченко Александр (  60') Родри Эрнандес  83' (Фернандиньо Фернандо (  83') Гюндоган ИлкайСтерлинг РахимФоден Фил  80' (Силва Бернарду (  80') Грилиш Джек   14'Жезус Габриэль
Запасные: Макати ДжонИган-Райли КонрадМарез РиядСтеффен ЗакариМбете-Тату ЛюкДе Брёйне Кевин
30 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

Дневная субботняя победа «Ливерпуля» над «Ньюкаслом» подняла «красных» на первое место, но до игры «Манчестер Сити» в 35-м туре это было во многом условностью из-за неравного количества матчей. «Лидс» до того не знавал побед в пяти встречах подряд, но кто его знает, что он может учудить дома, поэтому выезд в третий по величине город Великобритании таил для «небесно-голубых» определённые риски. Или неопределённые. Несмотря на то, что в первом круге счёт был 7:0 в пользу действующего чемпиона.

Уже на третьей минуте стало понятно, что подобные опасения болельщиков «Сити» небеспочвенны. Игрок хозяев совершил забег к чужой штрафной из центра поля, но скорости ему не хватило, он сместился на левый полуфланг, был накрыт, и опасный момент оказался похоронен. Далее, повладев мячом, гости легко обратили в своё преимущество подачу штрафного. Фоден навесил слева, а Родри головой подправил мяч в правый угол (0:1).

Выйдя вперёд, визитёры отошли назад и сосредоточились больше на сохранении минимального счёта. Наверное, они держали в уме полуфинальное лигочемпионское противостояние с «Реалом» – надо ведь сохранить побольше сил для ответного матча, где мадридцы намереваются рвать и метать. Реально опасный момент «Лидс» создал, когда Фирпо ворвался на ударную позицию и пальнул над створом, это было в конце первого тайма.

Как раз перед перерывом активизировались манкунианцы. Жезус со Стерлингом пытались что-то сделать внутри чужой штрафной, но не получилось. Компенсированное время затянулось, поскольку Даллас столкнулся с Грилишем и покинул поле на носилках. А во втором тайме «Сити» относительно быстро провернул то же, что и в начале первого, – забил. Фоден подал угловой, Диаш скинул, и Аке переправил мяч в сетку (0:2).

Что там по шансам «павлинов» в оставшееся время? Ну Рафинья на 71-й минуте прибежал в чужую штрафную и дал выше створа. Однако на большее хозяев не хватило, тогда как «небесно-голубые» довели дело до крупного. Фоден проникающим пасом вывел Жезуса, и тот разобрался с Мелье (0:3). В добавленное время Лапорт отразил удар Джеймса, на что гости ответили 4-м голом в исполнении Фернандиньо с подступов к штрафной. «Ман Сити» вернул себе первую строчку с преимуществом в одно очко над «Ливерпулем», как и было до начала 35-го тура.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Ньюкасл 0:1 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
окончен Вулверхэмптон 0:3 Брайтон 2.70 3.15 2.80
окончен Астон Вилла 2:0 Норвич 1.40 4.70 8.50
окончен Уотфорд 1:2 Бёрнли 2.65 3.30 2.70
окончен Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас 2.50 3.30 2.85
окончен Лидс 0:4 Манчестер Сити
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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