Фернандиньо установил новый рекорд для бразильских игроков в АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» съездил в гости в Лидс и разгромил местный клуб со счетом 4:0.

Для бразильского защитника «горожан» Фернандиньо это был 260-й матч в высшей лиге английского футбола, и по этому показателю он вышел на первое место среди всех бразильских игроков. Предыдущее достижение в виде 259 матчей принадлежало Виллиану, который запомнился выступлениями за «Челси» и немного за «Арсенал».

Что до Фернандиньо, то он выступает за «Манчестер Сити» уже почти десять лет - с далекого 2013 года. Ранее он провел восемь лет в составе донецкого «Шахтёра», с которым выиграл Кубок УЕФА.