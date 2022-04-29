Уокер может пропустить остаток сезона

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может больше не помочь своей команде в оставшихся матчах этого сезона. Англичанин получил травму в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», после чего был заменён во втором тайме.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на сегодняшней пресс-конференции заявил, что не знает, сможет ли Уокер снова появиться на поле в этом сезоне.

Отмечается, что кроме Уокера ближайший матч против «Лидса» пропустит другой защитник «Манчестер Сити» – Джон Стоунс, который был заменён во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».