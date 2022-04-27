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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марез станет главной целью «Милана» на лето

27 Апреля 2022 • 14:51 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
30.04 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез стал главной трансферной мишенью итальянского «Милана». Напомним, что контракт алжирца с «горожанами» будет действовать до конца сезона 2022/23. Стороны пока что не могут договориться о новом соглашении.

Согласно Tuttosport, вне зависимости от ситуации с контрактом, «Манчестер Сити» летом будет требовать за Мареза полную стоимость. Отмечается, что сумма потенциального трансфера может составить 40 миллионов евро.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что Марез станет главной целью французского «ПСЖ» на замену полузащитника Анхеля ди Марии, который наверняка покинет команду по окончанию сезона на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Рияд Марез
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ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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