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Гвардиола: «Не могу представить себе более идеальное место, чем «Манчестер Сити»

29 Апреля 2022 • 19:58 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
Через 22 ч. 28 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что счастлив находиться в стане «горожан». Испанец отметил, что не может представить себе более идеального места, чем «Манчестер Сити».

«Я невероятно счастлив в «Манчестер Сити». Я не могу быть в лучшем месте, чем сейчас. Я даже не могу для себя представить более идеальное место, чем «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии против «Лидса».

Напомним, что ранее Гвардиолу связывали с работой в сборной Бразилии. Контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/23.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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30.04  17:00 Саутгемптон ... Кристал Пэлас 2.18 3.65 3.25
30.04  19:30 Лидс ... Манчестер Сити 9.80 6.40 1.28
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