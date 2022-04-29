Гвардиола: «Не могу представить себе более идеальное место, чем «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что счастлив находиться в стане «горожан». Испанец отметил, что не может представить себе более идеального места, чем «Манчестер Сити».

«Я невероятно счастлив в «Манчестер Сити». Я не могу быть в лучшем месте, чем сейчас. Я даже не могу для себя представить более идеальное место, чем «Манчестер Сити», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии против «Лидса».

Напомним, что ранее Гвардиолу связывали с работой в сборной Бразилии. Контракт испанского специалиста с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/23.