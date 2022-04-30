«Манчестер Сити» вернулся на первое место, разгромив «Лидс»

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Лидса» и не позволил себе потерять очки в споре с аутсайдером. Победу «горожанам» принес удар Родри уже на 13-й минуте, а его успех развили после перерыва Натан Аке, Габриэль Жезус и Фернандиньо - 4:0.

«Манчестер Сити» снова лидирует с отрывом в одно очко от «Ливерпуля».