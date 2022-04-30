«Манчестер Сити» вернулся на первое место, разгромив «Лидс»

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Лидса» и не позволил себе потерять очки в споре с аутсайдером. Победу «горожанам» принес удар Родри уже на 13-й минуте, а его успех развили после перерыва Натан Аке, Габриэль Жезус и Фернандиньо - 4:0.
«Манчестер Сити» снова лидирует с отрывом в одно очко от «Ливерпуля».
Протокол игры
|13'Родри Эрнандес (0:1)
|54'Аке Натан (0:2)
78'Жезус Габриэль (0:3)
90' Фернандиньо Фернандо (0:4)
Мелье Иллан•Даллас Стюарт 45' (Джеймс Дэниэл ( 45') •Эйлинг Люк•Кох Робин•Стрёйк Паскаль•Фирпо Жуниор 7' 62' (Гелхардт Джо ( 62') •Рафинья Диас•Клих Матеуш•Филлипс Кэлвин•Харрисон Джек•Морено Родриго 83' (Гринвуд Сэм ( 83')
Эдерсон Мораес•Канселу Жоау • 68'Диаш Рубен•Лапорт Эмерик•Аке Натан 60' (Зинченко Александр ( 60') •Родри Эрнандес 83' (Фернандиньо Фернандо ( 83') •Гюндоган Илкай•Стерлинг Рахим•Фоден Фил 80' (Силва Бернарду ( 80') •Грилиш Джек • 14'Жезус Габриэль
30 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).