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«Манчестер Сити» вернулся на первое место, разгромив «Лидс»

30 Апреля 2022 • 21:33 Комментировать
Лидс
0:4
Манчестер Сити
окончен

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Сити» гостил у «Лидса» и не позволил себе потерять очки в споре с аутсайдером. Победу «горожанам» принес удар Родри уже на 13-й минуте, а его успех развили после перерыва Натан Аке, Габриэль Жезус и Фернандиньо - 4:0.

«Манчестер Сити» снова лидирует с отрывом в одно очко от «Ливерпуля».

Протокол игры  
Лидс 0:4Манчестер Сити
  13'Родри Эрнандес (0:1)
  54'Аке Натан (0:2)
  

78'Жезус Габриэль (0:3)

90' Фернандиньо Фернандо (0:4)

Мелье ИлланДаллас Стюарт  45' (Джеймс Дэниэл (  45') Эйлинг ЛюкКох РобинСтрёйк ПаскальФирпо Жуниор   7'  62' (Гелхардт Джо (  62') Рафинья ДиасКлих МатеушФиллипс КэлвинХаррисон ДжекМорено Родриго  83' (Гринвуд Сэм (  83')
Запасные: Клаессон КристофферЛьоренте ДиегоБейт ЛьюисШеклтон ДжеймиКрессвел Чарли
Эдерсон МораесКанселу Жоау   68'Диаш РубенЛапорт ЭмерикАке Натан  60' (Зинченко Александр (  60') Родри Эрнандес  83' (Фернандиньо Фернандо (  83') Гюндоган ИлкайСтерлинг РахимФоден Фил  80' (Силва Бернарду (  80') Грилиш Джек   14'Жезус Габриэль
Запасные: Макати ДжонИган-Райли КонрадМарез РиядСтеффен ЗакариМбете-Тату ЛюкДе Брёйне Кевин
30 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Сити
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Брайтон 2.70 3.15 2.80
окончен Астон Вилла 2:0 Норвич 1.40 4.70 8.50
окончен Уотфорд 1:2 Бёрнли 2.65 3.30 2.70
окончен Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас 2.50 3.30 2.85
окончен Лидс 0:4 Манчестер Сити
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
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Сегодня, 30 Апреля
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