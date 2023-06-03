Юран: Решим задачу через стыковые матчи

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о шансах команды сохранить прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон.

Напомним, что сегодня, 3 июня, нижегородский клуб одержал победу над «Химками» (2:0), но все равно сыграет в стыках.

Специалист отметил, что ничего страшного в этом нет, и команда решит свою задачу.

«По другому никак. Я всегда говорил, когда болельщик приходит, это лишняя мотивация для игроков. Команда должна показывать результат», - заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» за право сыграть в РПЛ на следующий сезон ожидает противостояние против московской «Родины».