Гаджиев заявил, что в РПЛ слишком большая зона вылета

Президент махачкалинского «Динамо» и некогда наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев полагает, что в Российской премьер-лиге слишком большая зона вылета, так как покинуть лигу теоретически могут аж 25% всех команд.

«Четвёртая часть на грани вылета, а это много, а не мало. Многие эксперты считали, что двух команд достаточно, когда принимался такой регламент ещё и потому, что тем командам, которые могут подняться в РПЛ, нужна адаптация», - рассуждает Гаджиев для Legalbet.

Напомним, что стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги проводятся в конце каждого сезона уже на протяжении десяти лет – с конца сезона-2012/13.

На данный момент путём прямого вылета РПЛ покинули столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки». В зоне стыковых матчей пока идут «Крылья Советов» (13-е место) и «Пари НН» (14-е место).

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