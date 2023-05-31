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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев заявил, что в РПЛ слишком большая зона вылета

31 Мая 2023 • 20:35 Комментировать
Пари НН
...
Химки
03.06 17:00

Президент махачкалинского «Динамо» и некогда наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев полагает, что в Российской премьер-лиге слишком большая зона вылета, так как покинуть лигу теоретически могут аж 25% всех команд.

«Четвёртая часть на грани вылета, а это много, а не мало. Многие эксперты считали, что двух команд достаточно, когда принимался такой регламент ещё и потому, что тем командам, которые могут подняться в РПЛ, нужна адаптация», - рассуждает Гаджиев для Legalbet.

Напомним, что стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги проводятся в конце каждого сезона уже на протяжении десяти лет – с конца сезона-2012/13.

На данный момент путём прямого вылета РПЛ покинули столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки». В зоне стыковых матчей пока идут «Крылья Советов» (13-е место) и «Пари НН» (14-е место).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Крылья Советов Химки Гаджи Гаджиев РПЛ Пари НН
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ПАРИ НН ХИМКИ
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