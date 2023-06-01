Болгарский футболист «Химок»: Не сталкивался с критикой в своей стране из-за переезда в Россию

Болгарский футболист подмосковных «Химок» Лачезар Котев рассказал, как в его стране отнеслись к переезду в Россию.

Полузащитник отметил, что не сталкивался с критикой.

«Я и до этого бывал в России, полюбил эту страну. Такого не наблюдалось, я спокойно переехал», - приводит слова болгарина Sport24.

25-летний футболист пополнил ряды подмосковной команды в зимнее трансферное окно, заключив контракт до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Котев РПЛ Котев принял участие лишь в одной игре, проведя на поле всего 55 минут. Большую часть второй половины чемпионата он восстанавливался от травмы.