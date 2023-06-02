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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о будущем Бикела в «Химках»

02 Июня 2023 • 11:33 Комментировать
Пари НН
...
Химки
03.06 17:00

Бруно Мейрелеш, агент полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, высказался о будущем своего клиента.

«Пока непонятно, что будет дальше», — цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний Бикел перешёл в подмосковный клуб минувшей зимой из «Ванкувера». Действующий контракт футболиста с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл 10 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гвинеи-Биасу в 1 миллион евро.

Отметим, что за один тур до конца нынешнего сезона «Химки» лишились шансов на сохранение прописки в Премьер-лиге. Свой заключительный матч в текущем розыгрыше чемпионата России «красно-чёрные» проведут завтра, 3 июня, против «Пари НН». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жаниу Бикел Бруно Мейрелеш
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ПАРИ НН ХИМКИ
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