Котев: «Я хочу остаться и помочь «Химкам» выйти обратно в РПЛ»

Полузащитник «Химок» Лачезар Котев заявил, что намерен остаться в подмосковном клубе и помочь команде вернуться в РПЛ.

Напомним, ранее «Химки» лишились даже математических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола. После 29 туров РПЛ команда Андрея Талалаева занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

«Я хочу остаться и помочь команде выйти обратно в РПЛ, но только тренер решит, кто останется», — приводит слова Котева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Котев провёл за «Химки» всего одну игру, не отметившись в ней результативными действиями. Действующий контракт болгарского футболиста с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года.