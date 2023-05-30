Канчельскис назвал двух худших тренеров РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, кого считает худшим тренером РПЛ в текущем сезоне.

«Талалаев убил две команды, выведя их в Первую лигу, а сейчас что-то ходит и рассказывает. До этого Андрей еще и Самару топил, так что такой «великий» рекорд может принадлежать только ему. Талалаев — нонсенс нашего футбола!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Помимо этого, эксперт высказался о бывшем наставнике «Химок» Спартаке Гогниеве, который, по словам Канчельскиса, запомнился только эмоциями.

Напомним, на данный момент Талалаев возглавляет «Химки», которые под его руководством досрочно покинули РПЛ.