Агент: «Химки» проинформировали нас, что Тассано может уйти»

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, высказался о будущем уругвайского футболиста.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Химки» покинули высший дивизион российского футбола. По словам агента, в клубе уже сообщили о возможном уходе Тассано.

«Клуб проинформировал нас, что Кристиан может уйти, поскольку в Первой лиге смогут играть только четыре легионера. Так что мы находимся в ожидании. Остаться в России — одна из возможностей», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Тассано с «Химками» рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 26-летний защитник провёл за «красно-чёрных» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 500 тысяч евро.