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Форвард «Химок» Адеми бесплатно покинет команду следующим летом

27 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Пари НН
...
Химки
03.06 17:00

Форвард подмосковных «Химок» Кемаль Адеми уйдёт из российской команды следующим летом на правах свободного агента. Всё дело в том, что в прошлом году 27-летний швейцарец приостановил контракт с клубом, тогда ФИФА предоставила легионерам, выступающим в России, такую возможность.

После сезона в немецком «Зандхаузене» Адеми снова намерен воспользоваться правилом от ФИФА и провести следующий сезон вне России, сообщает «РБ Спорт». А летом 2024 года, после окончания будущего сезона, контракт футболиста с химкинской командой завершится и он станет свободным агентом.

Адеми сыграл за «Химки» в 2021-2022 годах 14 официальных матчей и забил всего один гол.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Зандхаузен Кемаль Адеми
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