Форвард «Химок» Адеми бесплатно покинет команду следующим летом

Форвард подмосковных «Химок» Кемаль Адеми уйдёт из российской команды следующим летом на правах свободного агента. Всё дело в том, что в прошлом году 27-летний швейцарец приостановил контракт с клубом, тогда ФИФА предоставила легионерам, выступающим в России, такую возможность.

После сезона в немецком «Зандхаузене» Адеми снова намерен воспользоваться правилом от ФИФА и провести следующий сезон вне России, сообщает «РБ Спорт». А летом 2024 года, после окончания будущего сезона, контракт футболиста с химкинской командой завершится и он станет свободным агентом.

Адеми сыграл за «Химки» в 2021-2022 годах 14 официальных матчей и забил всего один гол.