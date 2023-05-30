Кухарчук: «Верю, что и я, и Талалаев скоро вернёмся в РПЛ»

Форвард московского «Торпедо» Илья Кухарчук выразил надежду, что его команда, а также Андрей Талалаев и его «Химки» вскоре снова будут выступать в РПЛ.

«Он позвонил мне с предложением, была задача не вылететь – я согласился. Никак не хотел оставаться в «Химках». В итоге Талалаев возглавил «Химки», я остался в «Торпедо», но мы оба вылетели. Верю, что я, «Торпедо» и Талалаев скоро вернемся в РПЛ», - заявил футболист «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что зимой Кухарчуку пришлось покинуть «Химки», когда наставником команды был ещё Спартак Гогниев, а «Торпедо» возглавлял Талалаев. Но весной Талалаев ушёл из «Торпедо» и возглавил бывший клуб Кухарчука. По иронии судьбы игрок и тренер, который его приглашал в команду, оказались по разные стороны баррикад.

Кухарчук заявил, что у вылетов «Торпедо» и «Химок» есть схожие причины