Мирзов покинет «Химки» по окончании сезона

Агент футболиста «Химок» Резиуана Мирзова, Александр Клюев, высказался о будущем своего клиента в составе подмосковной команды.

«У Резиуана заканчивается контракт, он уйдёт. Мирзов хочет играть в Российской премьер-лиге. Интерес от других команд? Без комментариев», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Химки» в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге.

Мирзов выступает за подмосковный клуб с лета прошлого года. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.