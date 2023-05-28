Агент: «Тассано, возможно, покинет «Химки»

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, высказался о будущем своего клиента в подмосковном клубе.

Напомним, ранее «Химки» лишились шансов сохранить прописку в Премьер-лиге. Мартинс не исключил уход Тассано из клуба, отметив при этом, что 26-летний уругваец может остаться в России.

«Действительно, Тассано, возможно, покинет «Химки». Но он вполне может остаться в России, если будут соответствующие варианты. Посмотрим, что преподнесёт нам летний рынок», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Тассано с «Химками» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красно-чёрных» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.