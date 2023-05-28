Игрок «Пари НН» повторил рекорд РПЛ по заблокированным ударам за матч

Молодой защитник нижегородского «Пари НН» Виктор Александров повторил рекорд РПЛ по числу заблокированных ударов за матч. Так, в прошедшей игре против «Спартака» на выезде (0:0) россиянину удалось заблокировать семь ударов от игроков «красно-белых».

Как отмечают знатоки статистики из Opta Sports, только бывшему игроку «Анжи» Павлу Калошину удавалось заблокировать за один матч столько же ударов от игроков соперника. Это случилось в 2019 году в матче против «Оренбурга». В целом, подобная статистика ведётся в Премьер-лиге с 2009 года.

Напомним, что после ничьей со «Спартаком» нижегородцы Сергея Юрана поднялись на 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 баллов и сместив с него «Факел» как минимум до сегодняшнего матча воронежцев.