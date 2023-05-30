Кухарчук назвал причину вылета «Химок»

Бывший игрок подмосковных «Химок», а ныне нападающий московского «Торпедо» Илья Кухарчук назвал причину вылета подмосковной команды в Первую лигу.

«Конечно обидно, что «Торпедо» и «Химки» вылетели. Полагаю, если бы в «Химках» сохранился основной костяк игроков, команда бы не вылетела», - цитирует Кухарчука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что минувшей зимой Спартак Гогниев ещё будучи главным тренером химчан устроил в клубе чистку. Команду покинули Кухарчук, а также его партнёры по команде – Денис Глушаков, защитники Дмитрий Тихий, Егор Данилкин и другие. Потом под Гогниева в команду пришло множество легионеров из самых разных стран – от Сербии – до Бразилии.

«Химки», напомним, уже точно завершат текущий сезон РПЛ на 15-м месте в турнирной таблице.

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