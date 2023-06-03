«Пари НН» открыл счёт в матче с «Химками», но остаётся в зоне стыковых матчей

В 30-м туре Премьер-лиги «Пари НН» играет против «Химок». Подмосковной команде уже ничего не надо в этом сезоне, в отличие от сверхмотивированного противника, который может избежать стыковых матчей. Для этого нужно набирать три очка, и первый шаг к цели сделал Дмитрий Стоцкий. Он стал наконечником затяжной комбинации своей команды и в падении переправил мяч в сетку ворот гостей.

Счет стал 1:0 в пользу «Пари НН», который на данный момент настигает «Крылья Советов» на 13-м месте. Нижегородцам также нужно, чтобы «Факел» уступил «Зениту», а там счет 0:0.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.