«Пари НН» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Химки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Химки
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Жигулёв Илья•Рыбчинский Дмитрий•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар
Митрюшкин Антон•Чежия Ираклий•Чёрный Артур•Лысцов Виталий•Скворцов Лев•Мелентиевич Стефан•Бикел Жаниу•Антич Никола•Руденко Александр Александрович•Садыгов Илья•Магомедов Бутта
03 июня. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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